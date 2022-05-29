الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسقررت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، رفع عدد الأندية المشاركة في منافسات بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين، من 10 أندية إلى 16 ناديًا، اعتبارًا من الموسم الرياضي القادم 2022 - 2023م، وذلك في ضوء أهداف الاتحاد لزيادة عدد الأندية المشاركة، والذي يمثل القاعدة الأساسية لإعداد اللاعبين من خلال المنافسة القوية والمستمرة وإحدى الإستراتيجيات لبناء واستمرارية لاعبي المستقبـل.وتهدف زيادة عدد الأندية إلى رفع عدد المباريات التي يخوضها اللاعب الناشئ، وتوسيع مشاركات العديد من المناطق في دوري الناشئين، بالإضافة لدعم جهود الأندية للاهتمام بقطاع الناشئين، وزيادة عدد اللاعبين المسجلين في الأندية والممارسين بما يتوازى مع أهداف رؤية المملكة 2030.وشهـد الموسم الحالي 2021 - 2022 زيادة واضحة في تسجيل اللاعبين على مستوى قطاع الناشئين والأشبال والبراعم والصغار، إذ بلغ عدد اللاعبين المسجلين في الأندية 2664 لاعبًا، (863 من الناشئين ) - (705 من الأشبال )، - ( 650 من البراعم )، - ( 446 من الصغار), إذ يعمل الاتحاد على طرح العديد من الأفكار لزيادة أعداد المشاركين في لعبة كرة اليد والاهتمام بهم، كما يعمل في العديد من المحاور لزيادة أعداد اللاعبين في الأعوام المقبلة.يذكر أنه تم الابقاء على فرق الموسم الماضي كاملة بما فيهم الناديان الهابطان (الصفا والابتسام) اللذان استفادا من قرار زيادة الفرق، بالإضافة للصاعدين من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق (الترجي والعمران)، كما رافقهم بعد قرار الزيادة أندية (القادسية والحزم والهلال وحراء) الحاصلين على المراكز من الثالث حتى السادس في بطولة المملكة.// انتهى //16:25ت م0133