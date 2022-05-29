بريدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دور البنوك السعودية في تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية، من خلال تقديم برامج نوعيّة ومبادرات تستهدف دعم جميع المجتمع.جاء ذلك خلال رعايته بمقر الإمارة اليوم، حفل تكريم 27 فائزًا وفائزة بجائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة في دورتها الثانية، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالشراكة مع بنك الجزيرة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس مجموعة المسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، والمدير العام للتعليم بالمنطقة محمد الفريح، وعدد من القيادات التعليمية.وأوضح سمو أمير القصيم أن نجاح برامج المسؤولية المجتمعية للبنوك يؤكد تميز هذه البرامج، مشيدًا بدورها من خلال دعم مبادرات إدارة التعليم بالمنطقة، ودور المسؤولين بالإدارة على تفعيل برامج المسؤولية وحرصهم على دعم وتقدير جميع الفئات من طلاب وطالبات التعليم بالمنطقة.وهنأ سموه الفائزين والفائزات، متمنيًا لهم التوفيق، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لهذه الفئة إيمانًا بدورهم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن.وتضمن الحفل كلمة لمدير إدارة التربية الخاصة بتعليم القصيم ناصر العقيل، نوه فيها بدعم سمو أمير المنطقة لأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنًا دعم بنك الجزيرة على رعايتهم لهذه الجائزة التي تستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم في جميع المجالات في التربية الخاصة، بهدف تأهيل وتطوير قدراتهم وإبراز دورهم في العمل والمشاركة الإيجابية في المدرسة والمجتمع ومنحهم فرصة الإبداع والتفوق لجعلهم أفرادًا منتجين في المجتمع .من جهته أكد الدكتور العليان أن مثل هذه المبادرات المجتمعية محل اعتزاز ، وبنك الجزيرة لديه العديد من الشراكات المجتمعية مع عدد مع إدارات التعليم بالمنطقة التي تسهم في تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية.// انتهى //16:27ت م0134