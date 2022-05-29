الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسالتقت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكورية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء علي بن محمد العسيري، اليوم، بسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وذلك في مقر المجلس بالرياض.وأوضح عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري على عمق العلاقات السعودية الكورية وأهميتها الكبرى، منوهًا بضرورة العمل المشترك لتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات لاسيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكوري.من جانبه أشاد سفير جمهورية كوريا لدى المملكة بما تحتويه رؤية المملكة 2030، مُشيرًا إلى أن زيارة سمو ولي العهد كوريا فتحت آفاق تعاون مشترك أكبر بين البلدين، مؤكداً وجود فرصة لتطوير وتنمية العلاقات بين كوريا والمملكة في مختلف المجالات.وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية السعودية الكورية في مجلس الشورى والبرلمان الكوري، للمساهمة في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين ضرورة تفعيل الزيارات البرلمانية بين اللجنتين في الفترة المقبلة.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //16:27ت م0135