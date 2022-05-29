الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عبر الاتصال المرئي، برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين في لجان اتحاد الغرف التجارية السعودية، بحضور عدد من وكلاء الوزارة وممثلي اللجنة.وأكد الراجحي خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين الجهتين، مبينًا أن الوزارة تسعى لدعم القطاع المالي والتأمين، إضافة إلى توفير الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، وضمان نموه وتوسع أعماله.كما استعرض إستراتيجية سوق العمل وبعض المبادرات المعنية بالتوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، والأنماط الجديدة للعمل وأثرها على السوق، ودعم القطاع الخاص في المملكة.يأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخططها لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص لتذليل العقبات ووضع الحلول التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:28ت م0136