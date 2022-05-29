الطائف 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، مارتينا سترونغ والوفد المرافق لها الذي يزور محافظة الطائف حاليًا.ورحب سموه بالوفد الزائر، وجرى تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهتها عبَّرت مارتينا سترونغ عن شكرها وتقديرها لسمو محافظ الطائف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.// انتهى //16:30ت م0138