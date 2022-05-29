جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأسهمت منطقة "جده بيير " إحدى مناطق موسم جدة في إبراز المعالم الجمالية التي تتميز بها مدينة جدة على شاطئ البحر بأحدث الألعاب العالمية التي توفرها لزوارها لتكون وجهة سياحية بطابع ترفيهي وتشويقي جاذب للزوار والباحثين عن المتعة وتجربة الألعاب العالمية والافتراضية .وزادت من جمال المنطقة لعبة "عين العروس" التي تتوسط "جدة بيير" بإطلالاتها الجميلة على البحر مشكّلةً هوية بصرية وأيقونة جمالية للمنطقة الترفيهية .وتعد "عين العروس" أكبر لعبة في "جدة بيير"، وتتضمن في محتواها 40 غرفة من بينها غرفة "V I P" بمساحة أكبر وإضاءات متوهجة، تتسع كل غرفة من 5 - 6 أشخاص، كما توفر اللعبة غرف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويصل طولها إلى 55م، وتصل تجربة الزائر لمدة 15 دقيقة يكتشف من خلالها جمال عروس البحر الأحمر بإطلالة بانورامية ساحلية بديعة، كما توفر اللعبة كافة وسائل السلامة ويعمل على تشغيلها كفاءات وطنية مؤهلة ومحترفة .وتستقبل "عين العروس" 1000 شخص يومياً وتوفر مسارين المسار السريع والعادي لتسهيل حركة الزوار بتنظيم دقيق يضمن للزائر قضاء أجمل الأوقات الترفيهية بصحبة أسرته وأطفاله .// انتهى //16:31ت م0139