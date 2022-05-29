الاحساء 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه في مقر المحافظة اليوم ، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والوافد المرافق له .واستمع سموه لشرح عن عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمحافظة ، واستعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع ، منوها بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتأهيل وتدريب أبناء وبنات المحافظة .// انتهى //16:32ت م0140