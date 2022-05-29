رفحاء 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسشارك 452 طالبًا وطالبة في برنامج "يوم الكرام القرآني" السادس, الذي نظمته جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء أمس، يمثلون 51 حلقة, وبلغ عدد الأجزاء المراجعة في اليوم 770 جزءًا، وعدد الختمات 26 ختمة.وبلغ عدد من حفظوا كتاب الله كاملًا 31 طالبًا وطالبة استمرت لعامين دراسيين للحفظ.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد الشمري, أن البرنامج يهدف إلى زيادة ضبط حفظ القرآن الكريم من خلال عرض الطلاب لجميع ما يحفظ في يومٍ واحد، إضافة إلى أنه يوم تنشيطي وتحفيزي لصناعة جو تنافسي بين الطلاب والطالبات, وإطلاع المجتمع على دور جمعيات تحفيظ القرآن النافع والمبارك.// انتهى //16:33ت م0141