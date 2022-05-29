القدس المحتلة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساعتدى مستوطنون يهود اليوم، على سيدة مقدسية برش "غاز الفلفل" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا من محيط باب الساهرة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن مستوطنين اعتدوا على سيدة مقدسية برش "غاز الفلفل" في شارع الواد بالبلدة القديمة، مشيرةً إلى أن المواطنين تصدوا لهم.وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا مقدسيًا من محيط باب الساهرة.// انتهى //17:11ت م0149