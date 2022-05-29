الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسنظم المركز الوطني للتنافسية اليوم، ورشة عمل افتراضية حول "مشروع نظام حماية المستهلك"، بحضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة أكثر من 150 ممثلاً عن الجهات الحكومية المعنية وقطاع الأعمال.وهدفت الورشة التي عقدت بالتعاون مع وزارة التجارة، إلى استطلاع الآراء حول أبرز أحكام "مشروع نظام حماية المستهلك"، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو غير الآمنة، إلى جانب نشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.ويسعى المركز من خلال ورش العمل التي يعقدها ويستضيفها، إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال، والعمل كشريك داعم لهم في بيئة الأعمال بالمملكة، إضافة إلى دوره في تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك من خلال طرح الجهات الحكومية لمشروعاتها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع".// انتهى //17:14ت م0150