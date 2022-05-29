جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستستقبل "جدة جنغل" زوارها بأكثر من 12 فعالية بمنطقة الحديقة، بعروض مستوحاة من البيئة الصحراوية الممزوجة بتصاميم الأدغال الاستوائية والطبيعة لتمنح الزائر تجربة فريدة من نوعها.وتجمع فعاليات الحديقة ما بين تجربة الرماية وحبل الانزلاق وكارتنج والقفز بالحبل والزحليقة وكرات الطلاء وغيرها من فعاليات تمزج بين المرح والتحدي والمغامرة، إلى جانب فعاليات منطقة الألعاب المفتوحة والحديقة المضيئة وحضانة الجنغل ومنطقة الفيل والفيل الآسيوي الصديق للإنسان والذي يستطيع الزائر التفاعل معه وإطعامه وتوثيق تجربته للذكرى، كما تضم جنغل منطقة المطاعم التي صممت على النمط الاستوائي ليعيش الزائر أجواءً ممزوجة ما بين الصحراء والغابات الاستوائية.كما توفر جدة جنغل تجربة السفاري، وممشى الغابة التي تمكن زوارها من مشاهدة 1000 حيوان منها حيوانات نادرة ومفترسة وحيوانات صديقة للإنسان في رحلة تثقيفية وترفيهية مميزة لزوار موسم جدة.//انتهى//17:14ت م0152