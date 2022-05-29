جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسيجمع موسم جزة المصممين والإبداعات السعودية في عالم الموضة والأزياء بـ"قرية الفاشن" في منطقة سيتي ووك إحدى مناطق الفعاليات بالموسم؛ كوجهة لعشاق الموضة؛ بهدف نشر ثقافة الموضة والفاشن والتعريف بعالم الموضة.وحظيت عروض "Underground"، الخاصة بالأزياء الخارجة عن المألوف بإقبال كبير من الزوار، حيث تطلق قرية الفاشن في كل إجازة أسبوعية نوع خاص من تصميمات"under ground” الخارجة عن المألوف في حقبات زمنية مختلفة، تحولت معها القرية إلى ساحة تنافسية بين المصممين لعرض أجمل تصاميم الموضة التي يعمل عليها مجموعة من مصممي ومصممات الأزياء والعروض من الشباب والشابات السعوديين.وتقدم في قرية الفاشن كذلك عرض 90s hiphop وهي الموضة التي اشتهرت في تسعينات القرن الماضي، حيث نقلت الزوار لذلك الزمن، إضافة إلى عرض Urban ، Street wear.وتعد قرية الفاشن نقطة التقاء محبي الفاشن والموضة ومصممي ومصممات الأزياء والعارضين والعارضات للتعارف وتبادل الخبرات وتكوين قاعدة جماهيرية، كما تعد الفعالية فرصة لإبراز أسماء سعودية جديدة في عالم الموضة والفاش.//انتهى//17:14ت م0153