الدمام 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستشارك أمانة المنطقة الشرقية، في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو 2022م.وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، أن مشاركة الأمانة تأتي انطلاقاً من تكامل الأدوار بين جميع القطاعات الحكومية، بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة والتشجير، وإبراز الجهود وتسليط الضوء على أهم الحلول والتقنيات المستخدمة والطرق المتبعة والتعريف بها والتي تستخدمها الأمانة في مجال التشجير، وعرض الطرق التقنية المستخدمة في إنتاج النباتات من خلال الزراعة بالأنسجة بمختبر الأمانة المركزي، والتقنيات الخاصة بتحويل المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وعرض تقنيات الريّ والمبادرات البيئية، وبرامج إعادة تأهيل البيئة، لرفع مستوى الوعي البيئي وزيادة الغطاء النباتي لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".وأضاف أن أمانة الشرقية تحرص على المشاركة في المعرض لتبادل المعرفة والاستفادة من آخر مستجدات التجارب والأبحاث والدراسات العلمية في مجال مكافحة التصحُّر والتخفيف مـن آثاره وتنمية الغطاء النباتي وحمايته.// انتهى //17:22ت م0155