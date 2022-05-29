الخرطوم 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسالتقى وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم اليوم نظيره الموريتاني أسلمو ولد محمد إمبادي، ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني أوسمان مامودو، كل على حدة وذلك على هامش اجتماعات الدورة (113) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعقد حاليا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.وتناول اللقاء تطوير العلاقات الثنائية والتبادل المصرفي مع موريتانيا وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وتطوير التبادل التجاري وتقديم التسهيلات للمستثمرين السودانيين في مجال التعدين بالإضافة إلى تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بغرض تسهيل حركة التجارة والاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.وقد أبدى المسؤولون الموريتانيون استعدادهم للتعاون مع السودان وتقديم الدعم اللازم في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات السودانية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.// انتهى //17:24ت م0156