الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسشاركت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة , وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.وسيتعرف زوار جناح الهيئة على بعض الأشجار التي توجد في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية: كالطلح، والغضا، والسدر، والروثة، والفرس، التي تعد من أهم الأشجار المعمرة، والمقاومة لتغيرات المناخ، والظروف القاسية، و تم توزيع بذور تلك الأشجار على زوار الجناح للمساهمة في رفع الوعي بأهميتها و المحافظة عليها عبر إكثارها.يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بدأت بتنفيذ حملة لزراعة نصف مليون شتلة من الأشجار في أراضيها من منتصف شهر مارس الماضي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. في سبيل اصلاح الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر، وزيادة الغطاء النباتي واستدامته.//انتهى//17:54ت م0158