الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسخسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن افتتاح مشاركتهما في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، التي تأتي ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.ودخل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، محمد برناوي، وليد عياش، سويلم المنهالي، عبدالله العنزي، حسن سفياني، عبدالعزيز العليوة، مشاري النمر، يزيد جوشان.ويعاود الأخضر غدًا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، على أن يلاقي منتخب بنما في الرابع من شهر يونيو المقبل في ختام دور المجموعات.// انتهى //18:03ت م0159