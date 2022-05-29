الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسشاركت شركة المياه الوطنية في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي نظِّمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وكشفت الشركة عن إسهامها في مبادرة التشجير الوطنية بداية من العام 2020، وتستهدف الوصول إلى زراعة نحو 6 ملايين شجرة بنهاية العام الحالي 2023، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.وبينت أنها تعمل على تعزيز الغطاء النباتي في المملكة من خلال مبادرة التشجير في مواقع الشركة والمسيجات القريبة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، وتوفير المياه المجددة من محطات المعالجة وفق مواصفات ومعايير الجودة المعتمدة، وتقديم أفضل الطرق للري، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا المجال، مبينةً أن هذا المبادرة ترمي إلى حماية البيئة، واستعادة النظم البيئية التي تعد أحد الأولويات التي ترسخت في رؤية المملكة 2030.وأشارت الشركة إلى أن عمليات التشجير ستسهم في حماية البيئة من خلال تحسين جودة الهواء، والحد من تأثير العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجة الحرارة، والمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وإنمائه واستدامته، واستعادة البيئة الطبيعية في المملكة.// انتهى //18:07ت م0160