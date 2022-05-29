نابلس 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عند دوار دير شرف غرب نابلس.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الشبان.ونقلت مصادر فلسطينية عن الهلال الأحمر في نابلس أن أحد الشبان أصيب برصاصة في القدم وتم نقله إلى مستشفى رفيديا، بينما أصيب 23 بالغاز السام والمسيل للدموع.// انتهى //18:37ت م0167