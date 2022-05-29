تبوك 28 شوال 1443 هـ الموافق29 مايو 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرتي الفرشوطي وأبوحوسة في وفاة قائدة فريق فتيات واعدات التطوعي بمنطقة تبوك إيمان بنت عبدالعزيز الفرشوطي -رحمها الله - شقيقة منصور بن عبدالعزيز الفرشوطي وحرم مساعد مدير التعليم المكلف للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك خالد بن محمد أبو حوسة.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة الفقيدة سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وأعربت الأسرتان عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .// انتهى //18:49ت م0170