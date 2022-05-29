جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستمثّل "متاهة المرايا" في منطقة جدة التاريخية تجربة مشوقة وفريدة من نوعها، حيث تستقبل زوار موسم جدة بفنونها البصرية المشوقة التي تختبر حواس الزائر ونظره.وتبدأ تجربة "متاهة المرايا" -وهي إحدى التجارب التفاعلية لمحبي روح المغامرة داخل منطقة جدة التاريخة- بدخول الزائر إلى مبنى من المرايا يتوسط جدة التاريخية، ومن ثم التجول بداخلها والاستمتاع بفن الخداع البصري الناتج عنها.وتعد "متاهة المرايا" مقصدا ترفيهيا لأفراد العائلة في منطقة جدة التاريخية تعتمد على سرعة البديهة لدى الصغار والكبار، وتوجيه أدوات الإدراك الفطرية للخروج من المتاهة، ويبلغ طول مسار المتاهه نحو 50 متراً وتحتوي على أكثر من 60 مرآة عاكسة وإضاءات ملونة تزيد من صعوبة مسار الخروج.وتتنوع فعاليات "جدة التاريخية" من الألعاب الترفيهية الشعبية وعروض مرئية وفنية، والعديد من العروض الثقافية المتنوعة التي يجد معها الزائر نفسه في تجربة فريدة بين التراث والثقافة والفنون الشعبية الأصيلة.// انتهى //19:08ت م0173