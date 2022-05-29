الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسوقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وشركة التقنيات المسيرة، مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك عبر إعداد الدراسات الفنية والتفصيلية وتوفير كل سُبل الدعم لتنمية المراعي ومكافحة التصحر واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لغرض التنمية.وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ونائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان؛ وذلك خلال مشاركة الشركة في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي نظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة من 29 إلى 31 مايو 2022م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وعلى إثر توقيع الاتفاقية، قال نائب رئيس مجلس إدارة "سابك": إن هذه الاتفاقية تنسجم مع أهداف سابك لحماية البيئة ودعم الزراعة المستدامة والريادة في خفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى دعم "سابك" المتواصل للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).ووقع الاتفاقية من طرف "سابك" نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال المهندس عبدالله بن سيف العريفي، فيما وقعها من جانب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مدير عام الإدارة العامة للمراعي الدكتور مشعل بن عبدالله الحربي، ومن جانب شركة التقنيات المسيرة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد القصير.الجدير بالذكر أن هذه التقنية الحديثة تُعد من ضمن التقنيات المسجلة في مبادرة (نساندTM).وستسهم هذه الجهود المشتركة في توطين الأنظمة الزراعية المبتكرة وتوفير مواقع الاختبار والتطوير فيما يتعلق بتنمية المراعي.ويمثل توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي دعم سابك من خلال محركها للتوطين ومبادرتها الوطنية (نساندTM)، تعزيزاً للجانب التقني وتطويره في المجال الزراعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتشارك "سابك" ممثلة في شركة (سابك المغذيات الزراعية) و(نساندTM) بجناح في المعرض يتيح لمستثمري (نساندTM) عرض التقنيات الآلية في المؤتمر لتنمية المراعي ومكافحة التصحر واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البحوث.// انتهى //19:10ت م0174