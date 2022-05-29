جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساستقطب ركن "بوابة الحلويات" داخل منطقة سيتي ووك ضمن فعاليات موسم جدة العديد من الأطفال وأسرهم بعروضه المتنوعة وتصاميمه الفريدة المستوحاة من أنواع الحلوى المحببة لدى الصغار من البوابة إلى أكشاك المتاجر المخصصة لعرض أنواع الحلوى المختلفة .ويمثل ركن الحلوى مدينة أشبه بالأحلام تنقل الزائر لعالم من الخيال لتتناول ما لذ وطاب من الحلويات داخلها بطابع مميز ومشوق، وصمم كل ركن من أركان الموقع وكأنه قالب من الحلوى لجذب الصغار والكبار بتصاميمها المفعمة بالحيوية والجمال .وخصصت إدارة الموسم هذه المنطقة لتناول مختلف الأنواع من الحلويات التي تعرض عبر أكشاك صغيرة تناسب تصميم المنطقة، مع جلسات ملونة بتصاميم جميلة تشعر الزائر وكأنه في عالم من الخيال وسط أنواع الحلوى.وتضم "سيتي ووك" 9 مناطق ترفيه متنوعة ما بين مواقع ألعاب وتجارب وعروض فنية وفعاليات مخصصة للصغار والكبار ومطاعم ومتاجر والعديد من الفعاليات الأخرى التي تناسب أفراد الأسرة.//انتهى//19:11ت م0175