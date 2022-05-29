الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسوقعت جامعة الملك فيصل بالأحساء مذكرة تعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي انطلق اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتأتي الاتفاقية تأكيداً للدور الرئيس والمهم الذي تقوم به جامعة الملك فيصل بالمنطقة من واقع الخدمات البحثية والتدريبية وخدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية أكاديمياً ومهنياً، والتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية والمعنية في مختلف المجالات من أجل إثراء العملية التعليمية وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع .كما تأتي تجسيدا للدور الرائد الذي تقوم به جمعية آفاق خضراء البيئية في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وحماية البيئة ومكافحة التصحر وزيادة رقعة المساحة الخضراء وتشجيع الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة وتعزيز جودة الحياة ورغبة من الطرفين في التعاون المشترك .// انتهى //19:19ت م0176