الخرطوم 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسترأس رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي اليوم الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، حيث تم بحث مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهئية الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.وأوضح وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن ياسين إبراهيم في تصريح صحفي أن المجلس رفع توصيات للسيد رئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح للقنوات التلفزيونية بمزاولة البث.// انتهى //19:28ت م0177