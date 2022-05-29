الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسرفع معالي الدكتور نجم بن عبد الله الزيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لمعالي وزير العدل بالمرتبة الممتازة.وأكد أن هذه الثقة الملكية الغالية ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهود والعطاء، وبما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ومشروعاتها ومبادراتها المتعددة لتطوير المرفق العدلي.// انتهى //19:53ت م0179