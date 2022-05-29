الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساُخْتُتِمَتِ - اليوم- بطولةُ الاتحادِ السعودي للبلياردو والسنوكر الأولى للسيدات لعام 2022،التي أُقيمت على صالة نادي القادسية بمحافظة الخبر، بمشاركة 12 لاعبةً من مختلف مناطق المملكة.وجَاءَتِ اللاعبةُ البتولُ الحمزة في المركزِ الأولِ بمنافسات البلياردو ،حيث تُوِّجَتْ بالميداليةِ الذهبيةِ ودرعِ البطولة ومكافأةٍ ماليةٍ ،واللاعبةُ آلاءُ الحلوة بالمركز الثاني ،واللاعبةُ إيمانُ بنتُ ضيف الله في المركز الثالث.وفي منافسات السنوكر حَقَّقَتِ المركزَ الأولَ والميداليةَ الذهبيةَ ودرعَ البطولةِ ومكافأةً ماليةً اللاعبةُ نجلاءُ النعيمي ،والمركز الثاني اللاعبةُ سهرابُ بنتُ شكري ، وحَلَّت في المركز الثالث اللاعبةُ رِحَاب بنتُ يحيى.وعقب ختام البطولة،توَّجَ رئيسُ الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أصحابَ المراكزِ الأولى.// انتهى //20:43ت م0182