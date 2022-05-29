الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسوَقَّعَتْ وزارةُ الشؤونِ البلديةِ والقرويةِ والإسكانِ مذكرةَ تفاهمٍ مع شركة مكاتفة؛لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون المشترك، وحصر وتذليل جميع العقبات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.ومَثَّلَ الوزارةَ - خلال توقيع الاتفاقية- رئيسُ قطاع الخدمات البلدية والبِنْيَة التحتية الدكتور أحمد جميل قطان، فيما مثَّلَ شركة مكاتفة مؤسسُها ورئيسُها التنفيذي سمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان.وتستهدفُ الاتفاقية دراسةَ أبرز التحديات لدى القطاع الخاص،ورفعَ تقاريرَ دوريةٍ من قبل مكاتفة للوزارة بشأن ذلك، وعَقْدُ اللقاءاتِ بين الطرفين؛لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، والتعاون مع وكالة تجربة العميل بالوزارة لإثراء أهداف الوكالة بمنظور القطاع الخاص ووكالة التراخيص والامتثال بالوزارة في مراجعة اشتراطات الأنشطة التجارية.يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على إقامة شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، وتجسيدًا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال خِدْمَاتِ المدنِ وجودةِ الحياةِ فيها.// انتهى //20:54ت م0183