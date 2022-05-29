صبيا 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسرَعَى صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة - اليوم-حفلَ افتتاحِ فعالياتِ مهرجانِ المانجو والفواكه الاستوائية 2022، وذلك بحديقة الملك فهد في جادة صبيا.وتَجوَّلَ سموُّ أميرِ منطقة جازان وسموُّ نائبِهِ في خيمة المانجو ، مطلعين على مشاركة 45 مزارعاً يقدمون أطيبَ أنواعِ المانجو والفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها من الباباي والموز والتين والجوافة وغيرها،إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية التي تُعرِّفُ المزارعين والزوَّارَ ببرامج الدعم والخِدْمَاتِ المقدمةِ لتنمية الزراعة واستدامتها بالمنطقة.واستمعَ سموُّ أميرِ جازان وسموُّ نائبِهِ خلال الجولة إلى شرح من محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، عن المهرجان الذي يُنظِّمُهُ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة،بالتعاون مع المحافظة والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وبلدية صبيا؛ويهدف إلى استثمار إمكانات منطقة جازان الزراعية،ودعم المزارعين وتحفيزهم لمزيد من المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي حَقَّقَت نجاحاتٍ في زراعتها بالمنطقة.كما اطلع سموُّهما على مشاركة جمعية الفُل والنباتات العطرية من خلال 15 مزارعًا ومزارعةً،ومشاركة ركن الشؤون الصحية بمنطقة جازان.إثر ذلك زار سموُّ أميرِ منطقة جازان وسموُّ نائِبِهِ حاضناتِ روَّاد الأعمال التي أطلقتها بلدية محافظة صبيا بالتزامن مع المهرجان بجادة صبيا،مطلعين على أهداف الحاضنات لخدمة أصحاب الحرف المتنوعة،وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات،حيث تضم 4 حاضناتٍ رئيسية في المحافظة؛تشمل 71 منفذًا من منافذ البيع .حضرَ الافتتاحَ وكيلُ إمارةِ منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصَّقر .// انتهى //21:21ت م0186