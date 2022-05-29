الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسشاركَ وكيلُ وزارة المالية للشؤون الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريِّف في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي جرت أعمالها في جمهورية غانا خلال المدة من 24 - 27 مايو الجاري تحت عنوان "تحقيق المرونة في مواجهة تغيُّر المناخ والتحول العادل للطاقة لأفريقيا " ، بمشاركة مسؤولين من صندوق التنمية السعودي.وأكدَ الدكتور الخريِّف - في كلمته خلال الاجتماعات- أهميةَ تكثيف جهود البنك لدعم التنويع الاقتصادي لدول القارة الأفريقية، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري خصوصاً لفئة الشباب والنساء، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتطوير استخدامات التقنية والبِنْيَةِ التحتية الرقمية للإسهام في فتح أسواق جديدة ، ذاكراً أن أفريقيا تتمتع بإمكانيات تجعل منها نصرًا رئيسيًا في سلسلة القيمة العالمية للأمن الغذائي، مرحباً بتركيز البنك على دعم الاستثمارات في مشاريع البِنْيَةِ التحتية عالية الجودة، والعمل على سياسات التكيُّف مع المناخ التي تدعم النمو المستدام، والاستفادة من مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين.وشدَّدَ وكيلُ وزارةِ الماليةِ على أهمية دعم البنك مبادرةَ الإطارِ المشترك لمعالجة الديون،التي جرى إطلاقها خلال رئاسة المملكة مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية على استعداد للنظر- من حيث المبدأ- في الاستفادة من حقوق السحب الخاصة لدعم بنك التنمية الأفريقي.وعلى هامش الاجتماعات، التقى الدكتور رياض بن محمدالخريِّف بفخامة الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، حيث هنًّأهُ على نجاح غانا في استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والتأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين.كما عَقدَ اجتماعًا مع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا؛لبحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبنك، إضافة إلى عقد عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من محافظي البنك الأفريقي للتنمية،بُحِثَ خلالها أوجهُ التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:31ت م0187