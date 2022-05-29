الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسرفعَ معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً بالأمانة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.وأكدَ الفارسُ أن هذه الثقة الملكية تُعد شرفًا كبيراً، وحِملًا يتطلب العمل لتحقيق أهداف القيادة، ومواصلة المسيرة بالعمل بالأمانة لمجلس الوزراء بالتعاون مع السلطات كافة.وأشار معاليه إلى اعتزازه بالفترة الي عمل بها عضوًا في مجلس الشورى خلال العام ونصف الماضيين، مشيرًا إلى أن الهدف واحد،والجميع مشترك في تحقيق مصالح الوطن؛تحقيقاً لتطلعات القيادة ورؤيتها السديدة،سائلاً المولى - عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.// انتهى //21:32ت م0189