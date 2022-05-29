المجمعة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسنجحَ فريقُ التعاون، في تحقيق فوز صعب (1-0) على حساب مضيفه الفيحاء، في مباراة جمعتهما اليوم في محافظة المجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.التعاون الذي لا يزال قريبًا من الهبوط إلى الدرجة الأولى، كان لا بد له من الفوز في هذا اللقاء، وهو ما حصل عليه عن طريق مهاجمه الكاميروني توامبا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.وبهذه النتيجة يتحصل التعاون على 32 نقطةً، في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفيحاء النقطي عند 34 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:33ت م0190