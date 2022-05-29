جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستنطلقُ بعد غدٍ فعالياتُ معرض "بساط الريح" بنسخته الواحدة والعشرين ضمن فعاليات موسم جدة 2022،وتستمر خمسة أيام في منطقة "سوبر دوم".ويقام ُ المعرضُ بمشاركة 150 عارضاً من جنسيات مختلفة يقدمون أحدث المنتجات والتصاميم العصرية لعالم الأزياء والمجوهرات والأثاث، ويعد المعرض من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط.ويحظى "بساط الريح" بإقبال كبير من السيدات والعائلات؛لما يعرضه من منتجات إبداعية تلبي احتياجات واهتمامات الزوار وفق أحدث التصاميم المحلية والعالمية، حيث يقدم مجموعة من الأعمال الإبداعية للمصممات السعوديات والمواهب الشابة، متيحاً لهم فرصة لقاء جمهور موسم جدة، كما يتيح التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وعقد شراكات تجارية داعمة لهذه المواهب.ويشاركُ في المعرض نخبة من الفنانين والفنانات السعوديين والسعوديات بتحفتهم الفنية المتكاملة (أنا جزء) المصنوعة من مجسمات ثلاثية الأبعاد وضعت في مناطق مختلفة في مدينة جدة،وستعرض كجزء من مجموعة خلال أيام المعرض.وتعد فعاليات "بساط الريح" محفزاً للمبدعين والمبدعات ومنفذاً تسويقياً لعرض منتجاتهم المتنوعة من مشغولات يدوية وتصاميم متميزة، وداعماً لطاقتهم الإنتاجية، بالإضافة إلى العلامات التجارية المتميزة.// انتهى //21:33ت م0191