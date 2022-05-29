القاهرة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأدانَ الأمينُ العامُ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قيامَ عددٍ من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى في حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، مؤكداً أن هذا التحرك يُشكِّلُ انتهاكاً جديداً للوضع القائم، ويُمثِّلُ استفزازاً كبيراً للمشاعر العربية والإسلامية.وطالب أبو الغيط - وفقاً لتصريح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة المستشار جمال رشدي اليوم - القوى المؤثرة عالمياً والمجتمع الدولي عموماً، بالضغط على إسرائيل؛ لوقف هذه الاستفزازات التي تغذِّي دائرةَ العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.//انتهى//21:48ت م0193