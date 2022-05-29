الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسيشاركُ المركزُ الوطنيُّ للعمليات الأمنية بمعرض تعريفي وتوعوي ضمن جناح وزارة الداخلية، في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، الذي ينظِّمُهُ المركزُ الوطنيُّ لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وتهدف مشاركة المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى إبراز جهود وزارة الداخلية في متابعة الحالة الأمنية في أنحاء المملكة بين قطاعاتها والإدارات والمؤسسات الحكومية والمدنية ذات العلاقة، وتلقِّي جميع البلاغات الأمنية الواردة لمراكز العمليات الأمنية الموحدة من خلال رقم الطوارئ (911).وستتاح لزوار المركز مشاهدة شاشات المراقبة الأمنية التي تعرض نقلًا مباشرًا للمواقع التي تغطيها الكاميرات الأمنية، إضافة إلى عرض فيديوهات وصور لمنظومة (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وآلية استقبال مكالمات الحالات الطارئة الأمنية والخدمية والإنسانية.// انتهى //21:50ت م0194