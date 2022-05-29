برازيليا 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساِرْتَفَعَتْ حصيلةُ الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت الثلاثاء الماضي على منطقة ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الواقعة في شمال شرق البرازيل إلى 44 قتيلاً على الأقل.وأوضحَ وزيرُ التنمية البرازيلي دانييل فيريرا - في مؤتمر صحفي اليوم - أن هناك 56 شخصاً آخرين مفقودين بسبب الأمطار في بيرنامبوكو ،مشيراً إلى أن الأرقام تعد كبيرة للغاية حتى الآن ،محذِّراً من إمكانية هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.// انتهى //22:04ت م0196