صبيا 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسدَشَّنَ صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أميرُ منطقة جازان ، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبِ أمير المنطقة اليوم، المتجرَ الإلكتروني للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بجازان، وذلك خلال افتتاح سموه فعالياتِ مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022م المقامِ بحديقة الملك فهد بمحافظة صبيا.واستمعَ سُموُّهُ وسُموُّ نائبه إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم بن محمد أبوشرحة عن أهداف المتجر في تسويق المانجو والفواكه الاستوائية, ومختلف المنتجات الزراعية للمنطقة في مختلف مناطق المملكة،إلى جانب عقد شراكات مع مختلف الجمعيات التعاونية الزراعية في مناطق المملكة لتسويق المنتجات الزراعية.وبيَّنَ أبوشرحة أن الجمعية التي تم تأسيسها في العام 1441هـ، تسعى لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بمنطقة جازان، وتقديم خدمات تسويقية متميزة للمزارعين، لافتًا الانتباه إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي تعمل الجمعية على تنفيذها ومنها؛إنشاء مراكز لتعبئة المنتجات الزراعية وتغليفها،وإنشاء مراكز للتسويق الزراعي.حضرَ التدشينَ وكيلُ إمارةِ منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصَّقر، ومحافظُ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر،وعددٌ من المسؤولين.// انتهى //22:30ت م0199