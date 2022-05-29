الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسعُقد اليوم بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة، لقاء تعريفي تحت شعار " تفعيل دور المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية "، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي و مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان العام للمحاسبة الدكتور سالم بن علي الغامدي.ويهدف اللقاء إلى التعريف بعلاقة المراجعة الداخلية مع إدارات الهيئة، وأهمية وأهداف المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، وتوضيح دور المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الجهاز ، وأيضاً دور المراجعة الداخلية في تقيم آليات الحوكمة والمخاطر، بما يسهم في تعزيز القدرات والجدارات المالية وتأهيل الكوادر البشرية لممارسي العمل ضمن بيئة منتجة، وبتحسين جودة العمل وتعزيز الشفافية.من جهته رحب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة، مبيناً بأن مثل هذه اللقاءات تأتي بهدف تطوير بيئة العمل والوصول إلى مخرجات تسهم في تحسين البيئة الوظيفية.يشار إلى أن هذا اللقاء التعريفي يأتي ضمن خطط الهيئة للتطوير كفاءة موظفيها وتحسين وتطوير الأداء المالي داخلها للتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية وتبادل الخبرات .// انتهى //22:44ت م0200