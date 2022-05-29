الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسشاركت القوات الخاصة للأمن البيئي بمعرض تعريفي وتوعوي ضمن جناح وزارة الداخلية، في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال الفترة من 29 – 31 مايو الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.وتهدف مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الجوية والأرضية.ويتضمن المعرض تقديم عروض توعوية وتثقيفية، وتوعية الزوار بأهمية دور القوات في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتوعية بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها.// انتهى //22:44ت م0201