الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسحقق الهلال لقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي 2021-2022، وتغلب الهلال على ضيفه الجيل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في آخر مباريات الموسم والمؤجلة من الجولة الـ 32، ليحصد اللقب، مستفيدًا من خسارة المتصدر أحد أمام مضيفه عرعر بهدفين نظيفين لحساب الجولة نفسها.وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد أحد عند 69 نقطة، متراجعًا لمركز الوصافة، ومن المقرر أن يُسلم كأس الدوري السعودي للشباب تحت 19 عامًا، والميداليات الذهبية للاعبين والجهازين الفني والإداري غدًا في مقر نادي الهلال.// انتهى //23:02ت م0204