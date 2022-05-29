القاهرة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأدانت مصر اقتحام جماعات من المتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال، مُحذرةً من مغبة هذه التطورات التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وطالبت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي، والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية.//انتهى//23:03ت م0205