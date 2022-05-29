الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسرفعَ لاعبو المنتخبات السعودية اليوم، رصيدَهم من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تختتم بالكويت بعد غدٍ، بإحراز 3 ميداليات متنوعة "فضية واحدة وبرونزيتان"، ليصبح مجموع الميداليات 56 ميداليةً (11 ذهبيةً و19 فضيةً و26 برونزيةً).وجاءت ميداليات اليوم، عبر لاعب المنتخب السعودي للمبارزة علي البحراني الذي نال فضية السايبر للفردي عقب خسارته في النهائي أمام الكويتي عمار العماري، وذهبت برونزية المسابقة لزميله عادل المطيري عقب فوزه على محمد الفضلي.وعقب نهاية منافسات المبارزة، قام صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية ، والشيخ فهد الناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى.وفي الكاراتيه، أحرز السعودي مسفر الأسمري، الميدالية البرونزية لمنافسات الكاتا الفردي، عقب نيله في تحديد المركزين الثالث والرابع 24.60 نقطةً مقابل 24.02 للعماني علي الرئيسي.وعَزَّزَ المنتخبُ السعودي للتنس، من آماله للفوز بذهبية الفرق، عقب فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-0.وخسرَ المنتخبُ السعودي لكرة السلة 3×3 للسيدات، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب البحريني بنتيجة 10/9 نقاط.وفي اليد، خسر الأخضر أمام نظيره البحريني بنتيجة 27-35، في المباراة التي جرت على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح.وتُشاركُ المنتخباتُ السعوديةُ في ثلاث منافسات يوم غدٍ، بداية بفريق المبارزة الذي سيشاركُ بمنافسة سلاح "الآبيه"عند الثانية عشرة ظهراً ، ويدخلُ أخضرُ الكاراتيه في تصفيات مسابقة "الكوميتية" لجميع الأوزان؛بداية من الساعة الرابعة عصراً ، فيما يلتقي أخضرُ التنس للفرق، بنظيره القطري عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.// انتهى //23:06ت م0206