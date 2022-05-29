قمرت 28 شوال 1443هـ الموافق 29 مايو 2022م واسأشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، على تتويج الفائزين من منتخب المملكة المشارك في البطولة العربية الأولى لذوي الإعاقة للعبة البوتشيا، التي اختتمت فعالياتها بمدينة قمرت التونسية، اليوم، وتوج خلالها بخمس ميداليات (ذهبيتان، وثلاث فضيات).وأشاد السفير الصقر، بجهود منتخب المملكة في هذه البطولة ووصولهم للتتويج، وإعلاء راية المملكة في مثل هذه المحافل الرياضية الإقليمية.// انتهى //23:27ت م0208