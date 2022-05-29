صبيا 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، حفل أهالي محافظة صبيا، بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها سموه للمحافظة، وذلك بقاعة لاماركيز للاحتفالات بالمحافظة.واشتمل الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة على كلمة لأهالي المنطقة، ألقاها نيابة عنهم عضو مجلس منطقة جازان المهندس محمد بن يحي العجيبي، أعرب فيها عن سعادة الجميع بزيارة سمو أمير المنطقة، وتدشين فعاليات مهرجان المانجو، وتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مجدداً باسم الجميع العهد والولاء للقيادة الرشيدة سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها .وأبرز في كلمته أهم المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، والتي يأتي في مقدمتها المانجو والتين والذرة والبطيخ وغيرها من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى ما يجده المزارعون من الدعم والمساندة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، في مجالات التوعية والإرشاد الزراعي.وأشار سمو أمير المنطقة خلال الحفل إلى ما تشهده محافظة صبيا كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والمقيم، و إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.وشدد سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول, والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية, مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن, ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.كما تضمن الحفل أوبريتاً وطنيا وقصيدتين شعريتين بالمناسبة ، فيما التقى سمو الأمير محمد بن ناصر بحضور سمو نائبه خلال الزيارة بمشايخ صبيا، حيث جرى بحث احتياجات محافظة صبيا والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية والتنمية في المجالات الزراعية والسياحية والتنموية والنقل وغيرها من المشروعات، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان حيالها.حضر الحفل واللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وعدد من المسؤولين.// انتهى //23:31ت م0210