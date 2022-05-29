الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الـ (66) من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1443هـ ، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية .وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدأ بالقرآن الكريم ثم مسيرة الخريجين، وألقى الطالب خالد بن علي الخضيري من كلية الطب كلمة الخريجين، مشيراً إلى المسؤولية تِجاه الدين أولاً، ثم القيادة والوطن، وتسخيرِ ما اكتسب منِ المعارف والعلوم والخبرات العلمية والعملية ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة الرياض على تشريفه ورعايته للحفل .من جانبه قال معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري :"في هذا الحفل البهيجٍ الذي نحتفل فيه بتخريجِ الدفعة ( السادسةِ والستين ) ، من أبناءِ الوطن، وبناة المستقبل ، حيثُ الَتطلُّعُ لمستقبلٍ واعدٍ؛ يبنيهِ جيلٌ واعدٌ، في ظلِ قيادةِ حكيمةِ، ورؤيةِ طموحةٍ " ، مقدماً باسمِه وجميعِ منسوبِي الجامعةِ الشكرِ، والتقديرِ إلى راعِي الحفل صاحبَ السموِ الملكيِّ الأميرِ فيصلِ بنِ بندرِ بنِ عبدِ العزيزِ، ومشاركتهِ لأبنائهِ وبناتهِ الخريجينَ والخريجاتِ فرحتهُم في هذَا اليومِ السعيدِ.وأضاف أن جامعة الإمام تعتزُ بأنْ تكونَ إحدَى روافدِ العلمِ، وصروحِ المعرفةِ، ومناراتِ التعليمِ في هذا الوطنِ المعطاءِ، ولذا حملتْ رسالتهَا الساميةَ إلى العالمِ كلهِ، وشرَّعت أبوابهَا لنشرِ العلمِ والمعرفةِ خدمةً للوطنِ والإسلامِ والإنسانيةِ، مرتكزةً على أسسِ العقيدةِ الصحيحةِ، وقيمِ الوسطيةِ والاعتدالِ، ومستلهمةً مبادئَ الوطنيةِ والمسؤوليةِ، بأنَّ التعليمَ هو الركيزةُ الأساسُ لأي عمليةٍ تنمويةٍ حضاريةٍ .من جانبه بيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان العنقري أن عدد الخريجين بلغ ( 33,359 ) طالباً وطالبةً في مختلف المراحل والبرامج في الانتظام والانتساب، منهم (16,046) طالباً ، و (21,270) طالبة، و (21,339) طالبًا وطالبةً في الانتظام ، و (12,020) طالبًا وطالبةً في الانتساب.وأشار الدكتور العنقري إلى أن أعداد الخريجين المنتظمين لهذا العام في المراحل الدراسية بلغ (18,407) طلابٍ وطالبات في مرحلة البكالوريوس ، و (2500) طالبٍ وطالبةٍ في مرحلة الدبلوم ، و (310) طلابٍ وطالبات في مرحلة الماجستير ، و (122) طالبًا وطالبةً في مرحلة الدكتوراة ، ليصبح عددُ خريجي الجامعة منذ الدُّفعة الأولى في العام الجامعي 1376/1377هـ ، حتى الدُّفعة السادسة والستين في هذا العام (394,769) طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن الجامعةُ تشرف أن يكون من خريجيها طلابٌ وطالباتٌ يمثلون (61) دولةً من دول العالم، وعددُهم (567) خريجاً وخريجة ، سيسهمون بعون الله في نهضة بلدانهم ورقيها، حاملين معهم الذكرى الحسنة والمشاعر الطيبة تجاه هذا البلدِ الكريم وقيادتِه وشعبه ، وهذه الجامعةِ المباركة.واشتمل الحفل على فيلم للجامعة، كما تسلّم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.// انتهى //23:35ت م0211