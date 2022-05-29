رام الله 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسدانت فلسطين بأشد العبارات "مسيرة الأعلام" التهويدية، وما رافقها من اعتداءات وعمليات قمع وتنكيل وحشية بحق المقدسيين وعشرات الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في القدس بمن فيهم نساء وأطفال، واعتقال العشرات منهم.واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها أمس أعمال اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، بما في ذلك البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وباب العامود، التي نفذها آلاف المستوطنين المتطرفين بحراسة شرطة الاحتلال.كما دانت إقدام عناصر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المتطرفة برفع شعارات عنصرية, محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الوحشية، مشددة على أن ما تعرضت له القدس المحتلة ومقدساتها هذا اليوم هو نظام فصل عنصري بامتياز.//انتهى//00:07ت م0001