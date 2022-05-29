الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح الميدالية الذهبية في وزن 54، ‏بعد تغلبه في المباراة النهائية على لاعب منتخب مصر بنتيجة 23/12، وكان السميح قد تغلب في مشواره نحو الذهبية على لاعبي منتخبات أوكرانيا واليابان ومصر في منافسات البطولة الدولية التي تقام في النمسا، بمشاركة ما يقارب 1440 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.كما حقق اللاعب رياض الظافري الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعبي منتخبات بلجيكا وأوزباكستان .وكان المنتخب السعودي للتايكوندو قد شارك في هذه البطولة باللاعبين فهد السميح ورياض الظافري وحمد المبروك وعلي المبروك وأحمد المولد، ويرأس الوفد السعودي عضو مجلس الإدارة محمد قاضي، ومدير المنتخبات ناصر القحطاني، والمدرب قربان بوغداييف والاختصاصي محمد أزعوفي.// انتهى //00:07ت م0002