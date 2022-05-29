جدة 29 شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتها العرش.وقال الملك المفدى : "يطيب لنا بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتكم العرش، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، اطراد التقدم والازدهار".// انتهى //00:45ت م0004