جدة 29 شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتها العرش.وقال سمو ولي العهد : "يسرني بمناسبة مرور سبعين عاماً على اعتلاء جلالتكم العرش، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //00:45ت م0005