الخبر 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أمس، مركز المهيدب لمتلازمة داون "هبة" في مدينة الخبر، والذي يعد أحدث مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، وبحضور مساعد وزير التعليم معالي الدكتور سعد بن سعود الفهيد وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة ورجال الأعمال في المنطقة.وتجول سموه في أقسام المركز للتعرف على مرافقه التشخيصية والتعليمية والتأهيلية، والتي تخدم الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون وأولياء أمورهم، كما تجول بالمعرض المصاحب للحفل للتعرف على قصص نجاح عدد من الشباب والشابات من ذوي متلازمة داون.واطلع سموه على الخدمات التي سيقدمها المركز لتأهيل جيل جديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون، مباركاً توقيع عدد من الاتفاقيات أثناء المناسبة بين مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع وبين كل من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومركز صوت متلازمة داون.وقال سموه" نحن سعداء بأن تحتضن المنطقة الشرقية مركزاً شاملاً و متخصصاً بمتلازمة داون، وبأعلى معايير الجودة، والذي يعد إضافة نوعية تخدم فئة غالية على قلوبنا وتسهم في تحسين جودة حياتهم، وتؤهلهم ليسهموا في بناء وطنهم، ونسأل الله أن يكون هذا المركز نقطة تحول في حياتهم، تمنحهم بيئة مناسبة للتعلم، وتسهم في تطوير قدراتهم، وتمكنهم بإذن الله من الحصول على تعليم و تأهيل متميز، وعلى أيدي معلمين متخصصين و مدربين بأعلى المعايير العالمية".وأضاف" إن قيادة هذه البلاد حفظها الله حريصة على حصول الجميع على التعليم، وخصوصاً ذوي الإعاقة، وتعد هذه المساهمة وهذا المركز دليلاً على تكاتف الجميع لخدمة هذه الفئة الغالية"ونوه الدكتور آل فهيد إلى دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية للأشخاص ذوي ومتلازمة داون، مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وكل طفل من حقه أن يتعلم وفقًا لقدراته ومهاراته، لذلك سيكون مركز هبة صرحًا تعليمياً سنقوم من خلاله بتدريس وتطوير مهارات الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون، وأن ندعمهم ونؤهلهم ليكونوا أشخاصاً منتجين ومستقلين بذاتهم.ورفع رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب سليمان بن عبدالقادر المهيدب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه على افتتاح المركز ، وأكد أن المؤسسة تسعى إلى أن يكون هذا المركز قلباً نابضاً لكل طفل إن شاء الله يخرج لهذا العالم بمتلازمة داون، ونحن على يقين أن وزارة التعليم ستقدم لأبنائنا وبناتنا من ذوي متلازمة داون أفضل بيئة تعليمية تساعدهم ليكونوا أفراداُ فاعلين في مجتمعنا.يذكر أن مساحة مركز هبة لمتلازمة داون حوالي 15,000 متر مربع وتبلغ مساحة المبنى 6200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الملاعب الخارجية والمساحات الخضراء 8800 متر مربع، حيث أُنشئ هذا المبنى بأعلى المعايير العالمية التي تهتم ببناء المنشآت النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة، تحت إشراف عدة جهات عالية، كمركز Down Syndrome International Education ومن المتوقع بمشيئة الله أن يُشغل المركز بشكل تدريجي لضمان جودة المخرجات التعليمية.// انتهى //01:06ت م0006