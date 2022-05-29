الرياض 29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس نادي سباقات الخيل ، الفحل " نبيل السكب " بذهبية بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة " كحيلة 2022 " التي تقام للعام الثاني على التوالي تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.وشهد الحفل الختامي أمس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض تتويج الفائزين بعشر بطولات للفئات المشاركة، وهي بطولات المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة الأمهار، وبطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، وبطولة الفحول، وتكريم المشاركين والجهات الراعية للبطولة ولجان التحكيم والانضباط .وكانت نتيجة الذهب في بطولة المهرات أعمار سنة من نصيب المهرة ليالي السيد لمربط السيد ، وفي بطولة المهرات عمر ( 2و 3 ) سنوات للمهرة إس كي تيا لاسطبلات السكب ، وبطولة الأفراس من نصيب الفرس دي جي دجميلجة لمربط هامات للخيل العربية الأصيلة ، وبطولة الأمهار أعمار سنة توج بالذهب المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري ، وبطولة الأمهار عمر ( 2 و 3 ) سنوات للمهر شامان العريب لمربط دوسر للخيل العربية الأصيلة ، وبطولة الفحول من نصيب الفحل نبيل السكب لاسطبلات السكب .وشارك في البطولة 511 رأساً من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم تنافسوا على 48 لقباً كأكبر رقم يسجل في عدد الخيل المشاركة على مستوى البطولات الدولية بالمملكة .// انتهى //01:17ت م0007